Manna prepara il restyling del Napoli a gennaio: nel mirino ci sono tre rinforzi

Una mezzala, una punta e, in caso di cessione di uno tra Lang e Neres, anche un esterno offensivo. Sono queste le priorità del Napoli in vista del mercato di gennaio scrive il Corriere dello Sport. Il direttore sportivo Manna lavora a un piano che guarda anche alla prossima estate, con operazioni legate inevitabilmente alle uscite, sia per ragioni economiche sia per la gestione delle liste. I profili individuati hanno un elemento in comune: sono tutti giovani e non occuperebbero posti in lista Serie A. Nel mirino ci sono Varela, Cacciamani e Coulibaly, tre obiettivi ambiziosi e dalle valutazioni importanti.

Varela e Coulibaly, investimenti da 70 milioni

Per l'attacco piace Varela, 21 anni, protagonista di un avvio di stagione sorprendente con 11 gol in altrettante partite complessive. Il Monza parte da una richiesta di almeno 30-35 milioni, mentre Manna ha già avviato i contatti con gli agenti. L'alternativa è Zirkzee, possibile occasione in prestito dal Manchester United. A centrocampo il sogno è Mamadou Coulibaly del Monaco, valutato circa 40 milioni. Più complicata la pista Cacciamani del Torino: De Laurentiis si sarebbe già mosso personalmente, ma la quotazione dell'esterno, dopo l'exploit in Serie A, potrebbe essere salita sensibilmente.

De Bruyne, Anguissa e le possibili cessioni

Intanto dall'Olanda cresce la suggestione PSV per Kevin De Bruyne, ma il Napoli continua a considerare il belga incedibile. Gli olandesi dovranno presentare argomenti convincenti per provare a strappare il via libera di De Laurentiis. Sul fronte uscite attenzione ad Anguissa, il cui rinnovo è fermo, e a Neres, Lang e Lucca, tutti possibili protagonisti del mercato. Beukema, invece, non è in vendita e vuole continuare a giocarsi le proprie opportunità in azzurro.