Tutti guardano a Monza, anche l'Inter. Tra i giocatori che la dirigenza nerazzurra sta valutando in prospettiva c'è infatti Gustavo Varela, attaccante classe 2005 che si sta mettendo in evidenza in questo avvio di stagione. Il rendimento del giovane calciatore non è passato inosservato e sulle sue tracce si sono già mosse diverse società, tra cui Juventus e Napoli. Ma c'è anche l'Inter, che nelle scorse settimane ha avuto un primo confronto con l'entourage del giocatore. Secondo quanto riferito da FcInter1908, il club milanese ha confermato il proprio apprezzamento per Varela, senza però arrivare all'apertura di una trattativa con il Monza.

Inter, Varela è un'idea per il 2027. Nel mirino anche Mendy

L'interesse dei nerazzurri va quindi inquadrato in una prospettiva di medio periodo. Varela non rappresenta al momento un obiettivo per il quale l'Inter abbia deciso di accelerare, ma un giocatore da seguire in attesa di capire quali saranno le esigenze della squadra nei prossimi mesi. Le eventuali novità nel reparto offensivo durante il 2027 potrebbero modificare le valutazioni della società e rendere più concreta una candidatura che, per adesso, resta soltanto un'ipotesi di mercato.

Il nome dell'attaccante del Monza, peraltro, non è l'unico preso in considerazione dagli uomini mercato interisti. Un altro giovane sul quale si concentra l'attenzione è Paul Mendy, centravanti senegalese classe 2007 del Cagliari, già seguito dagli osservatori nerazzurri, come anche Jay Robinson, pure lui al Monza.