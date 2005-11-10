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Dov'era nascosto Calò? In estate poteva lasciare il Frosinone e restare in Serie B

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:09Serie A
31.10.2026 09:09Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Giacomo Calò alla ribalta del calcio italiano, a 29 anni, è per certi versi il riflesso della miopia di alcuni talent scout nostrani. Non si spiegherebbe altrimenti come mai un centrocampista dalla classe cristallina, capace di firmare 10 gol e 15 assist nella trionfale cavalcata promozione del Frosinone, sia rimasto segregato in Serie B così a lungo, con il timore diffuso che non potesse ripetersi nella massima serie. E dire che a metà agosto la Sampdoria era andata a tanto così dal chiudere l'affare e preparare il suo arrivo, secondo quanto riferito da TuttoSport. Un'operazione sfumata grazie al numero 14 stesso, che ha rispedito al mittente la ricca proposta blucerchiata per coronare il sogno inseguito fin da bambino: giocare in Serie A. Ora vanta 4 reti e 1 assist nelle prime nove giornate della massima serie.

Da Frosinone... a Coverciano?

Pagato appena 300 mila euro dal duo Doronzo-Castagnini e oggi valutato venti volte tanto, Calò dimostra come nelle categorie inferiori militino talenti pronti a brillare anche nell'Olimpo del pallone. Soprannominato "Jack" e grande appassionato di cinema insieme alla moglie Cloe, il 29enne sfoggia sul braccio un tatuaggio di Jack Sparrow, rispecchiando in campo quell'anima da pirata con cui assalta le difese avversarie grazie a micidiali inserimenti in zona gol. E il numero 14 sulle spalle? La data di nascita dell'amata figlia Clio. Intanto ha drizzato le antenne anche il commissario tecnico Roberto Mancini: starebbe valutando una sua possibile convocazione a Coverciano in vista degli impegni di metà novembre dell'Italia in Nations League.

Si può sognare?

Con i piedi ben saldi a terra ma legittimati sogni europei, a Frosinone sognano ad occhi aperti in piena zona Europa League, pur procedendo un passo alla volta. La prossima sfida è contro il Torino, ufficialmente avvisato: con Giacomo Calò nei paraggi, i ciociari vogliono continuare a stupire e a correre per ambire a vette sempre più alte di classifica.

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