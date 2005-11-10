Il ritorno di Neto è un flop: uscita sbagliata, Satka porta in vantaggio l'Omonia Nicosia
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:18Serie A
autore Simone Lorini
26.11.2026 21:18Serie A
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Clamoroso all'Allianz Stadium di Torino: Lubomir Satka insacca a porta vuota il vantaggio dei ciprioti contro la Juventus di Luciano Spalletti. Per il portiere brasiliano dei bianconeri Neto un ritorno molto amaro fino ad ora: su una sua uscita molto sbagliata arriva il tap in del difensore centrale dell'Omonia Nicosia, ed è 1-0 per gli ospiti.
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