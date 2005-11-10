Buio Atalanta a Banja Luka: Vukovic assist-man per Deket, è 2-0 per il Borac
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Andrea Piras
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26.11.2026 21:32Serie A
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Notte fonda per l'Atalanta in questa mezz'ora di gioco a Banja Luka. Il Borac si porta sul 2-0 con un'azione sulla corsia di sinistra di Vukovic che sfrutta una prateria, sterza su Scalvini e crossa al centro per Deket che devia il pallone alle spalle di Sportiello.
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