Olympiakos, Pirola: "Peccato, avevamo fatto 60 minuti ottimi. Presi gol evitabili"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:15Serie A
autore Paolo Lora Lamia
26.11.2026 21:15Serie A
Il difensore cresciuto nell'Inter: "Partita importante per me e per la squadra, il Milan con la qualità che ha davanti ci ha fatto male".
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Il difensore dell’Olympiakos Lorenzo Pirola ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 2-4 nella sfida di Europa League contro il Milan.
Era la partita in cui volevi fare bella figura?
"Partita importante per me e per la squadra, peccato per com'è andata perché avevamo fatto 60 minuti ottimi e il Milan con la qualità che ha davanti ci ha fatto male".
Calo solo fisico o altro?
"Preso un primo gol evitabile, eravamo abbastanza in gestione. Anche sugli altri potevamo stare attenti. Un insieme di fattori, ma per quello che si è visto in campo 4 sono eccessivi. Questo è il calcio".
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