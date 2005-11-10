Il difensore dell’Olympiakos Lorenzo Pirola ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 2-4 nella sfida di Europa League contro il Milan.

Era la partita in cui volevi fare bella figura?

"Partita importante per me e per la squadra, peccato per com'è andata perché avevamo fatto 60 minuti ottimi e il Milan con la qualità che ha davanti ci ha fatto male".

Calo solo fisico o altro?

"Preso un primo gol evitabile, eravamo abbastanza in gestione. Anche sugli altri potevamo stare attenti. Un insieme di fattori, ma per quello che si è visto in campo 4 sono eccessivi. Questo è il calcio".