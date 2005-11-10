Kolasinac si addormenta, Juricic non perdona: Atalanta sotto a Banja Luka, Borac avanti
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Andrea Piras
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Oggi alle 21:24Serie A
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26.11.2026 21:24Serie A
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Cambia il punteggio a Banja Luka. Il Borac si è portato in vantaggio sull'Atalanta. Bel pallone che arriva sulla sinistra a Vukovic. Il suo cross basso verso il centro passa e arriva a Luka Juricic che si gira con troppa facilità su Kolasinac e trafigge Sportiello da posizione ravvicinata.
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