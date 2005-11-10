Milan, Cisse generoso: "Il gol è sempre bello, ma la vittoria viene prima di tutto"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:22Serie A
autore Paolo Lora Lamia
26.11.2026 21:22Serie A
Il talento rossonero, autore del 2-2: "Hutchinson? Lui è mancino, io gioco a sinistra. Io come gli altri ci mettiamo a disposizione del mister".
Il trequartista del Milan Alphadjo Cisse ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro l’Olympiakos vinto col punteggio di 2-4.
Decimo gol in stagione: ti riesce tutto.
"Il gol è sempre bello, ma la vittoria viene prima di tutto".
Se Hutchinson gioca trequartista, tu dove giochi?
"Lui è mancino, io gioco a sinistra. Io come gli altri ci mettiamo a disposizione del mister".
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