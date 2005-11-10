Il Milan ritorna in corsa per andare ai playoff: e ora? Il calendario dei rossoneri in ELTMW
Gaetano Mocciaro
Il Milan si riprende con una vittoria fondamentale ad Atene, che riscatta il ko casalingo contro il Ferencvaros. Rossoneri ora in piena corsa per accedere ai playoff con 6 punti ottenuti e soprattutto le trasferte insidiose sono finite. C'è ancora una gara dal coefficiente di difficoltà complicato, contro il Sunderland a San Siro. Poi si va in Bulgaria, in casa del Levski di Julio Velazquez e infine la cenerentola Ararat-Armenia a San Siro. Ecco il dettaglio:
Partite giocate
16 settembre, Milan - Benfica 0-2
15 ottobre, Salisburgo - Milan 0-4
22 ottobre, Bournemouth - Milan 3-0
5 novembre, Milan - Ferencvaros 0-2
26 novembre, Olympiacos - Milan 2-4
Partite da giocare
10 dicembre, Milan - Sunderland (ore 21)
21 gennaio, Levski Sofia - Milan (ore 21)
28 gennaio, Milan - Ararat-Armenia (ore 21)