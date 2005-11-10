Milan, Amorim: "Inutile parlare della prestazione quando il Milan perde con il Bologna"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna in casa: "Mancava energia, condizione e stanchezza. Siamo riusciti ad andare avanti, le tante partite ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto anche la palla del pareggio con Camarda".

La preoccupa più il calo fisico o la fase difensiva?

"Domani capiremo chi sarà a disposizione. Tomori sarà da valutare, il tempo non è tanto per preparare il derby".

Cosa manca a questa squadra per avere continuità?

"E' difficile in due mesi mettere tutte le richieste per un allenatore. La continuità fa la differenza e oggi non si vede ancora".

E' la prestazione ciò che la fa tornare a casa con l'amaro in bocca?

"Non è una giustificazione, ma già dal primo minuto avevo capito che non avevamo la stessa energia di sempre. Sabato cercheremo di tirare fuori l'energia che è mancata oggi. Inutile parlare di errori tecnici o tattici oggi perchè è mancata l'energia".

I suoi ragazzi l'hanno preparata per il derby?

"Proveremo a vincere la prossima partita. Non voglio giustificarmi, voglio una squadra che ci provi sempre e migliori partita dopo partita. Ci metteremo tutto noi stessi. Inutile parlare della prestazione quando il Milan perde con il Bologna".