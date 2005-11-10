Milan, Amorim: "Inutile parlare della prestazione quando il Milan perde con il Bologna"
Pietro Celeste
Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna in casa: "Mancava energia, condizione e stanchezza. Siamo riusciti ad andare avanti, le tante partite ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto anche la palla del pareggio con Camarda".
La preoccupa più il calo fisico o la fase difensiva?
"Domani capiremo chi sarà a disposizione. Tomori sarà da valutare, il tempo non è tanto per preparare il derby".
Cosa manca a questa squadra per avere continuità?
"E' difficile in due mesi mettere tutte le richieste per un allenatore. La continuità fa la differenza e oggi non si vede ancora".
E' la prestazione ciò che la fa tornare a casa con l'amaro in bocca?
"Non è una giustificazione, ma già dal primo minuto avevo capito che non avevamo la stessa energia di sempre. Sabato cercheremo di tirare fuori l'energia che è mancata oggi. Inutile parlare di errori tecnici o tattici oggi perchè è mancata l'energia".
I suoi ragazzi l'hanno preparata per il derby?
"Proveremo a vincere la prossima partita. Non voglio giustificarmi, voglio una squadra che ci provi sempre e migliori partita dopo partita. Ci metteremo tutto noi stessi. Inutile parlare della prestazione quando il Milan perde con il Bologna".