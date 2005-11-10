Milan, Amorim: "Dovevamo uccidere la partita, non si può prendere un gol così"

Ruben Amorim, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo: "Penso che meritavamo di andare in vantaggio ma dopo il gol non abbiamo controllato la gara. Avevamo bisogno di spingere, era giusto farlo, ma non lo abbiamo fatto nel modo migliore. E poi non si può prendere gol su calcio d'angolo come abbiamo fatto".

Modric in campo alza la qualità di Rabiot?

"Quando segniamo dobbiamo uccidere la partita, Modric porta più qualità con la palla ma si tratta di rotazioni. Non è un cambio tattico, ma di caratteristiche.

Moreira ha caratteristiche di corsa, con Pulisic e Ramos serve anche questo. Nel secondo tempo mi aspettavo un altro tipo di partita e per questo ho inserito centrocampisti che si inseriscono con caratteristiche di palleggio diverse".

Che sensazioni ha sull'infortunio di Gabbia?

"Non so che tipo di infortuno abbia subito, ma sono veramente dispiaciuto per lui. Purtroppo sono cose che succedono nel calcio, aveva avuto dei problemi e ora stava bene".