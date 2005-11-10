Milan, Cardinale pensa a un nuovo direttore sportivo: Benatia apre, valutazioni in corso
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 13:35Serie A
autore Alessio Del Lungo
08.10.2026 13:35Serie A
Il club rossonero vuole potenziare il suo organico dirigenziale, il proprietario di RedBird valuta l'ex difensore marocchino.
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Il Milan sta pensando da tempo di potenziare il suo organico societario con un inserimento nel ruolo di direttore sportivo. Attualmente il mercato è gestito da Ruben Amorim ovviamente, ma soprattutto da Gerry Cardinale, che ha spiegato in passato di avvalersi dell'aiuto delle figure dirigenziali, ma di avere l'ultima parola su qualsiasi acquisto o cessione dei rossoneri.
Nuova idea per il Diavolo
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ci sono stati dei colloqui con Mehdi Benatia, che ha dato ampia disponibilità al Milan e che sarebbe molto contento di tornare a lavorare in Italia dopo l'esperienza al Marsiglia. Il casting è in corso, non c'è un nome attualmente in netto vantaggio rispetto a un altro, ma quello del marocchino è tutt'altro che da scartare.
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