Milan, Cardinale pensa a un nuovo direttore sportivo: Benatia apre, valutazioni in corso

Il Milan sta pensando da tempo di potenziare il suo organico societario con un inserimento nel ruolo di direttore sportivo. Attualmente il mercato è gestito da Ruben Amorim ovviamente, ma soprattutto da Gerry Cardinale, che ha spiegato in passato di avvalersi dell'aiuto delle figure dirigenziali, ma di avere l'ultima parola su qualsiasi acquisto o cessione dei rossoneri.

Nuova idea per il Diavolo

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, ci sono stati dei colloqui con Mehdi Benatia, che ha dato ampia disponibilità al Milan e che sarebbe molto contento di tornare a lavorare in Italia dopo l'esperienza al Marsiglia. Il casting è in corso, non c'è un nome attualmente in netto vantaggio rispetto a un altro, ma quello del marocchino è tutt'altro che da scartare.