La vittoria contro il Venezia non basta a cancellare i dubbi sulla Juventus. Ne è convinto Vincenzo Iaquinta, che promuove il risultato ma sottolinea come la squadra sia ancora lontana dal calcio immaginato da Luciano Spalletti. Secondo l'ex attaccante bianconero, il tecnico sta pagando soprattutto l'assenza di un centravanti con caratteristiche ben definite, un'esigenza che dovrà essere colmata nel mercato invernale.

"Vlahovic era il centravanti ideale, ora serve un profilo simile"

"La Juve ha vinto, ma in casa col Venezia devi vincere per forza. È arrivato un successo anche senza giocare particolarmente bene", ha spiegato Iaquinta. "Spalletti è un grandissimo allenatore, però oggi non ha i giocatori adatti al calcio che vuole proporre. A gennaio serve una punta". L'ex centravanti rimpiange anche l'addio di Dusan Vlahovic: "La Juventus aveva già in casa un attaccante completo. Se fosse rimasto, con Spalletti avrebbe fatto molto bene". Su Woltemade e Kolo Muani, invece, il giudizio è più prudente: "Woltemade è bravo tecnicamente, ma non attacca la profondità. Kolo Muani rende meglio da esterno e non come riferimento centrale".

Scamacca convince, Sorloth sarebbe perfetto

Tra i possibili rinforzi Iaquinta indica due nomi. "Scamacca mi piace tanto, anche se resta un'incognita per i problemi fisici. Spalletti lo conosce bene e sa cosa può dare". Ancora più convinto il giudizio su Alexander Sorloth: "È molto forte fisicamente, attacca bene la profondità e alla Juventus servirebbe proprio un giocatore con queste caratteristiche". Infine una riflessione sulle difficoltà dei bianconeri: "Mi sorprende la mancanza di continuità. Alla Juventus bisogna saper convivere con la pressione e oggi vedo poca personalità. Inoltre manca una solida base di calciatori italiani, un aspetto che considero ancora fondamentale".