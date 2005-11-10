Tresoldi a caccia di record con l'U21 tedesca: può diventare il miglior cannoniere di sempre

In attesa di capire se a livello di Nazionale maggiore vestirà la maglia dell’Italia o della Germania, il centravanti Nicolò Tresoldi si concentra sull’Under 21 tedesca con cui è alla caccia di un record storico che dura dal lontano 1982 e appartiene a uno dei campioni del Mondo del 1990 come Pierre Littbarski.

Tresoldi alla caccia del trono del gol

Il centravanti del Brugge è infatti alla caccia del trono del gol dell’Under 21 della Germania e già nella sfida amichevole contro il Belgio potrebbe raggiungere, e magari superare l’attuale capolista. Dopo essersi messo alle spalle calciatori importanti come Lukas Nmecha (12 in 20 presenze), Youssoufa Moukoko (13 gol in 15 presenze) e lo juventino Nick Woltemade (13 in 18 presenze), infatti Tresoldi è attualmente al terzo posto assoluto alle spalle di Littbarski ed Heiko Herrlich. Il classe 2004 ha infatti segnato sedici reti in 27 presenze uno meno dell’ex Borussia Dortmund, che però ha giocato 23 partite, e due meno dell’attuale capolista che però li ha segnati in 21 presenze.

Due gare per il primato e poi?

Contro i pari età di Belgio (venerdì) e Croazia (martedì) Tresoldi potrebbe tagliare il traguardo e scrivere il suo nome nella storia della selezione Under 21 rafforzando così la sua candidatura anche per un posto in quella allenata da Jurgen Klopp o in quella di Roberto Mancini. Una decisione in questo senso però non arriverà a breve. Tresoldi infatti vuole disputare l’Europeo di categoria con la Germania e solo dopo decidere quale nazione rappresentare.