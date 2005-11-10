Milan, occhi fissi su Tresoldi: anche Krosche approva. Un affare sfiorato nel 2021

Il 2027 potrebbe spalancare a Nicolò Tresoldi le porte del suo sogno d'infanzia: vestire la maglia del Milan. L'attaccante italiano, protagonista di un avvio di stagione folgorante con la maglia del Bruges e autore persino di una memorabile tripletta ai danni dell'Inter in Champions League vissuta con il sapore di un vero e proprio derby, non ha mai nascosto la sua fede rossonera. Il club milanista, guidato in panchina da Ruben Amorim, sta monitorando con estrema attenzione il rendimento del giovane bomber, ritenuto il profilo ideale da affiancare al giovanissimo Camarda per risolvere le preoccupanti fatiche realizzative di Gonçalo Ramos, pur arrivato in estate insieme a Diego Moreira nell'ambito dei veloci e cospicui investimenti targati Gerry Cardinale. Lo riferisce TuttoSport.

Sempre in linea con i desideri del club

Per Tresoldi si tratterebbe del felice epilogo di un corteggiamento partito da lontano: già nel 2021 il giocatore era stato ad un passo dal firmare per il club di via Aldo Rossi arrivando fino a Casa Milan, prima che la trattativa sfumasse sul più bello costringendolo al rientro in Germania all'Hannover. Da quel momento il centravanti ha alzato esponenzialmente il livello delle proprie prestazioni pur di rientrare nei radar rossoneri, dove il suo nome è rimasto ben saldo nella lista dei desideri. Resta tuttavia da capire se il profilo del ragazzo troverà il pieno gradimento anche di Markus Krosche, pronto ad insediarsi al timone della dirigenza rossonera come nuovo Head of Football per orientare le future strategie di mercato.

C'è da trattare

Qualora il Milan decidesse di sferrare l'assalto decisivo per la punta, potrà fare leva sulla totale volontà del calciatore di traslocare a Milanello: al cuore non si dice di no. Ma dovrà al contempo superare lo scoglio rappresentato dal Bruges: la società belga si è confermata nelle ultime sessioni una bottega cara e ostica, come dimostrato dalle snervanti trattative condotte quasi totalmente alle proprie condizioni economiche per i passaggi in rossonero di Charles De Ketelaere e Ardon Jashari. Ciononostante, la dirigenza rossonera ha già dato prova di saper chiudere le operazioni in tempi rapidi senza tirarsi indietro sul piano finanziario di fronte ai propri obiettivi prioritari.