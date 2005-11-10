Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Milan-Frosinone:

Come arriva il Milan

La sosta ha ridato Pavlovic ad Amorim: se la settimana procederà bene, il serbo sarà titolare domenica. La difesa sarà completata da Gila da terzino destro, l'adattato Diawara da terzino sinistro, preferito sia ad Estupinan che a Bartesaghi, e De Winter al centro; se, invece, Pavlovic non ce la facesse, Diawara agirà da centrale mancino con Musah adattato a terzino sinistro e Cisse in campo davanti. A centrocampo certa la presenza di Modric con Musah di fianco e Rabiot nell'ormai consueto ruolo ibrido. Davanti confermato Goncalo Ramos, ancora alla ricerca del gol in campionato, con Diego Moreira alla sua destra e Pulisic a sinistra; l'americano è in gran forma, ma anche reduce dal volo transoceanico, quindi Cisse resta sugli scudi. (da Milano, Antonello Gioia).

Come arriva il Frosinone

In vista del match di domenica pomeriggio in casa del Milan mister Alvini recupera tutti e tre gli acciaccati Calvani, Cichella e Terzic. Saranno invece ancora indisponibili Grillitsch e Raimondo. Assente anche Bracaglia per squalifica. Canarini pronti a giocarsi il match di Milano seguendo ancora il proprio credo, motivo per il quale sarà ancora una volta 4-2-3-1. Palmisani tra i pali, in difesa sulla destra Oyono mentre a sinistra Terzic con in mezzo due tra Calvani, Monterisi e Cittadini. In mediana Calò e Masini, in vantaggio su Cichella mentre Ghedjemis, Schmid e Kvernadze comporranno la solita linea sulla trequarti alle spalle di Birligea vista l'assenza di Raimondo. Per Bobcek si prospetta un'altra panchina iniziale. (da Frosinone, Stefano Martini).