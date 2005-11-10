Un metro e 96 di personalità: il Milan pensa a Massire Sylla ma la concorrenza è elevata

Il Milan continua a monitorare il mercato dei difensori e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, oltre al solito Gonçalo Inacio, c'è anche quello di Massiré Sylla. Il centrale dell'Union Saint-Gilloise, classe 2005, si sta mettendo in luce in Belgio e piace ai rossoneri in vista della sessione invernale, anche se sulle sue tracce ci sono pure Roma e diversi club turchi. La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Fisico, velocità e duelli: il profilo che convince

Alto 1,96 metri, Sylla è cresciuto nel settore giovanile del Diambars prima di approdare in Europa. Dopo il passaggio al Pau e l'esplosione in Norvegia con il Lyn, il difensore ha trovato la definitiva consacrazione all'Union Saint-Gilloise, dove è arrivato per 2 milioni di euro ed è diventato rapidamente titolare. Forte nel gioco aereo, aggressivo e sorprendentemente rapido negli spazi aperti (merito del passato da centrocampista), rappresenta il prototipo del difensore moderno. "Adoro gli uno contro uno: ogni duello è una sfida per me", ha raccontato di recente descrivendo perfettamente le sue caratteristiche.

Il club belga lo blinda, ma il Milan osserva

Le prestazioni offerte negli ultimi mesi gli hanno aperto anche le porte della nazionale senegalese, con la prima convocazione arrivata dopo l'infortunio di Mamadou Sarr. Dal Belgio, però, frenano sull'ipotesi di una partenza immediata: l'Union Saint-Gilloise gli ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2031 e lo considera un punto fermo del progetto. Il Milan continua comunque a seguirne l'evoluzione, consapevole che la concorrenza è destinata ad aumentare nei prossimi mesi.