Stasera Italia-Francia, in casa non battiamo i cugini dal 1962: tutti i precedenti

L'Italia torna ad affrontare la Francia, stasera a San Siro, con un precedente statistico non proprio favorevole: gli Azzurri non battono i transalpini in casa dal 5 maggio 1962, oltre 64 anni fa. Il bilancio complessivo dei confronti tra le due Nazionali resta comunque favorevole alla nostra Nazionale: 42 precedenti, con 19 vittorie azzurre, 11 pareggi e 12 successi francesi. Anche considerando esclusivamente le 17 partite disputate sul territorio italiano, il conto sorride all'Italia, con dieci vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Un vantaggio costruito però interamente nella prima parte della storia di questa sfida: nelle undici gare casalinghe disputate fino al 1962, gli Azzurri avevano ottenuto dieci successi.

Italia-Francia, l'ultima vittoria in casa nel 1962: tutti i precedenti successivi

L'ultimo successo interno risale all'amichevole del 5 maggio 1962, vinta 2-1 a Firenze grazie a una doppietta di José Altafini, che ribaltò il vantaggio francese firmato da Piumi. Da allora, l'Italia ha ospitato la Francia altre sei volte, senza mai vincere: due pareggi e quattro sconfitte. La serie è iniziata con il 2-2 di Napoli nel 1978, seguito dallo 0-1 del 1994, sempre a Napoli. Nel settembre 2007, a San Siro, finì 0-0 nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei. Sono poi arrivate tre sconfitte consecutive: 1-2 a Parma nel 2012, 1-3 a Bari nel 2016 e 1-3 a Milano nel novembre 2024, quest'ultima in Nations League, con la Francia capace di strappare il primo posto nel girone alla Nazionale allora allenata da Luciano Spalletti.

La storia di Italia-Francia è cominciata proprio a Milano, non a San Siro ma all'Arena Civica, il 15 maggio 1910, con il 6-2 degli Azzurri nella prima partita ufficiale della Nazionale. Dieci anni dopo arrivò il 9-4, mentre il successo più largo resta il 7-0 di Torino del 1925. Tra i confronti più importanti figurano il 3-1 italiano ai Mondiali del 1938, la finale degli Europei del 2000 vinta dai francesi con il golden gol di Trezeguet e, soprattutto, quella del Mondiale 2006, conquistato dall'Italia ai rigori dopo l'1-1 dei tempi supplementari. L'ultimo successo azzurro in una fase finale risale invece al 2-0 degli Europei 2008. Nei confronti più recenti, l'Italia ha vinto 3-1 a Parigi nel settembre 2024, perso con lo stesso risultato a San Siro due mesi dopo e pareggiato 1-1 allo Stade de France lo scorso 2 ottobre. Stasera, contro la squadra di Zinedine Zidane, Roberto Mancini proverà a interrompere la lunga serie negativa casalinga, in una gara decisiva anche per la qualificazione ai quarti di Nations League.