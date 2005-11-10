Juve fischiata, risponde Cambiaso: sinistro dai 30 metri, la Juventus trova un pari insperato
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:40Serie A
autore Simone Lorini
26.11.2026 21:40Serie A
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Andrea Cambiaso cambia Juventus-Omonia Nicosia: il laterale della Juventus si accentra e dai 35 metri lascia partire una conclusione mancina meravigliosa, con la traiettoria della sua conclusione che si va a spegnere all'incrocio dei pali, dove Kaminski non può arrivare. Reazione rabbiosa dopo il primo accenno di contestazione dello stadio, che chiedeva alla squadra di 'tirare fuori i coglioni' dopo una mezz'ora di grande abulia.
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