Milan, Cisse nella storia: a 20 anni è il più giovane rossonero a segnare almeno quattro gol in Europa
Daniel Uccellieri
Successo in rimonta per il Milan, che sotto di due reti, si imponte 4-2 in casa dell'Olympiacos. Tra i protagonisti della serata c'è Alphadjo Cisse, autore del gol del momentaneo 2-2, una rete che ha permesso alla squadra di ritrovare la parità e rimettere in equilibrio una partita complicata.
Per Cisse, però, non si tratta soltanto di una marcatura importante per il risultato. Con quella realizzata contro i greci, il classe 2006 ha raggiunto quota quattro gol in questa edizione della UEFA Europa League, entrando anche nella storia del club rossonero.
Cisse da record in Europa con il Milan
Come evidenziato da Optra all'età di 20 anni e 35 giorni, Alphadjo Cisse è diventato il giocatore più giovane nella storia del Milan a superare quota tre reti nelle maggiori competizioni europee.