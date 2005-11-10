Il centrocampista dell’Olympiakos Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 2-4 nella sfida di Europa League contro il Milan.

Perché non sei rimasto in Italia?

"Sto veramente bene, ho trovato una squadra forte e che mi fa giocare in Europa. Sono contento".

Ti ha sorpreso Gasperini che pareggia col PSG?

"No, sapevo che potevano fare risultato. Il mister ha delle idee con cui fare male a chiunque. E' riuscito a fermare i campioni d'Europa, rimarrà sempre un grande allenatore".