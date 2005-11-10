Milan, Saelemaekers oggi ad Amsterdam per un consulto: possibile intervento alla caviglia

Ore importanti per Alexis Saelemaekers e per il Milan. L'esterno rossonero sarà oggi ad Amsterdam per sottoporsi a una visita specialistica alla caviglia destra con il professor Gino Kerkhoffs. Il consulto servirà a stabilire il percorso da seguire e soprattutto se sarà necessario ricorrere all'intervento chirurgico. Qualora arrivasse il via libera all'operazione, Saelemaekers potrebbe finire sotto i ferri già domani.

Milan, per Saelemaekers si prospettano quattro mesi di stop

A occuparsi dell'eventuale intervento sarebbe lo stesso Kerkhoffs, che lo scorso dicembre aveva già operato Santiago Gimenez, oggi al Porto. Per Saelemaekers si prospetta in ogni caso un'assenza particolarmente lunga: i tempi di recupero indicati sono di circa quattro mesi. Una perdita pesante per il Milan, che dovrà quindi prepararsi a fare a meno del belga per una parte consistente della stagione. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.