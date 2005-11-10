Il Milan di Ruben Amorim continua a viaggiare a ritmi impressionanti dal punto di vista offensivo. Con il 5-1 rifilato al Frosinone, i rossoneri hanno raggiunto quota 28 gol nelle prime 12 panchine in Serie A del tecnico portoghese.

Nella storia

Un dato che inserisce Amorim in una speciale classifica della storia rossonera: soltanto il Milan guidato da Nereo Rocco, fermatosi a 29 reti, e quello allenato da Lajos Czeizler, arrivato a 31, avevano segnato di più nello stesso numero di partite iniziali nel massimo campionato italiano. Un avvio dunque all'insegna della produttività offensiva, con il Milan che ha trovato continuità nella fase realizzativa e una precisa identità di gioco. La goleada contro il Frosinone conferma una squadra capace di colpire in diversi modi: qualità individuale, velocità negli spazi e capacità di sfruttare le transizioni.