Che serata per Esposito: a Bergamo arriva la tripletta, l'Inter cala il tris in faccia all'Atalanta
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Pierpaolo Matrone
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22.11.2026 21:57Serie A
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L'Inter realizza la rete del 3-1 sul campo dell'Atalanta, col solito marcatore. Che serata per Pio Esposito, arriva la tripletta del centravanti ma fa tutto bene Marcus Thuram. Taglio al limite dell'area di rigore del francese che poi lascia partire il filtrante perfetto per il compagno di reparto con tutto solo davanti a Sportiello sigla la sua tripletta.
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