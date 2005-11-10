Walter Mazzarri non ci sta. Dopo la pesante sconfitta per 6-2 contro l'Olympiacos, l'allenatore dell'Iraklis si è presentato in conferenza stampa soprattutto per parlare dell'espulsione ricevuta durante la gara, definendola ingiusta. Il tecnico italiano ha espresso il proprio disappunto, ricordando anche un precedente episodio che lo aveva visto protagonista contro il Volos.

"Ero nella mia area tecnica, non ho fatto nulla"

Mazzarri ha contestato la decisione dell'arbitro, sottolineando il momento della partita in cui è arrivato il cartellino rosso: "Vi chiedo se avete notato quando sono stato espulso quale fosse il risultato. Era 2-2". Secondo il tecnico dell'Iraklis, la dinamica dell'episodio sarebbe stata valutata in modo errato e ha inciso nell'economia del match. L'allenatore ha poi aggiunto: "Sono nella mia area tecnica, un giocatore avversario mi spinge e l'arbitro espelle me".

Lo sfogo del tecnico italiano

Mazzarri ha quindi spiegato il proprio stato d'animo dall'arrivo in Grecia: "Da quando sono arrivato qui sento di essere preso in giro". L'allenatore ha però preferito non aggiungere altro per evitare ulteriori domande sulla vicenda, limitandosi a ribadire il proprio punto di vista. Lo sfogo arriva dopo una partita che l'Iraklis aveva giocato alla pari per un tempo, prima di crollare nella ripresa sotto i colpi della squadra del Pireo.