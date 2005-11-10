"Dopo 60 anni diventa realtà": nuovo stadio Venezia, parla l'assessore Peruzzo Meggetto

Silvia Peruzzo Meggetto, Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Venezia in rappresentanza di Fratelli d'Italia, ha parlato del nuovo stadio del Venezia a margine della presentazione dello stato dell'arte dei lavori in corso per la costruzione dell'impianto. Ecco di seguito le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

La sua emozione di essere qui oggi nella nuova casa dei tifosi del Venezia?

"Siamo veramente orgogliosi e felici di essere qui e di portare la voce del Venezia in tutta Italia. Un'infrastruttura sportiva di dimensioni straordinarie che dopo 60 anni di attesa finalmente è diventata realtà. Nell'inizio del 2028 si giocheranno le prime partite. Non solo calcio, ma anche rugby, un polmone verde esterno che tutta la città potrà vivere. Il Bosco dello Sport è veramente da vivere appieno. 18.500 posti che nelle manifestazioni ed eventi diventeranno 20mila, un grandissimo polo sportivo".

La vicinanza all'aeroporto faciliterà anche nuovi tifosi, turisti e curiosi ad avvicinarsi alla squadra?

"Assolutamente, incrociando le dita il Venezia oggi è nella massima serie, noi tifiamo Venezia e speriamo che questo progetto calcistico vada avanti nel migliore dei modi per venire qui in futuro a tifare tutti insieme per questa squadra".

Cosa rende unico questo progetto?

"Abbiamo avuto l'onore e la responsabilità di votare e iniziare a mettere le basi a questo progetto. Vedere la struttura prendere forma per lo stadio, con un'Arena già realizzata che fra pochi mesi ospiterà già le prime partite e concerti. Siamo felici di rappresentare l'amministrazione, di portare i saluti del Sindaco Venturini e di rappresentare in un'amministrazione di centrodestra che ha creduto nel progetto anche se un'altra parte politica non ci credeva".