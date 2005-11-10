Più minuti agli italiani, il Frosinone primeggia in Serie A. Juventus e Milan in fondo

La Serie A sta per ripartire dopo la lunga sosta per le nazionali, che ha lasciato in eredità un'Italia in crescita. Il ct Roberto Mancini è riuscito a risollevare gli Azzurri, ko contro il Belgio, e ha ottenuto 7 punti. TuttomercatoWeb, avvalendosi dei dati forniti da Transfermarkt, ha generato una classifica con in testa il club che ha concesso finora più minuti ai calciatori convocabili dal 61enne di Jesi.

Al primo posto c'è il Frosinone di Massimiliano Alvini, che tra l'altro ha iniziato benissimo la stagione. Sul secondo e terzo gradino del podio invece troviamo Monza e Atalanta, davanti a Cagliari e Lazio. Inter e Roma sono rispettivamente decima e undicesima, ma a far notizia è la sedicesima e la diciassettesima piazza di Juventus e Milan, con il Como diciottesimo. Ultimo è il Venezia, con Stroppa che ha impiegato per appena 20 minuti a centrocampo Dagasso. Di seguito la graduatoria completa:

La classifica

1. Frosinone - 3.459 minuti "italiani"

2. Monza - 2.813 minuti "italiani"

3. Atalanta - 2.288 minuti "italiani"

4. Cagliari - 2.160 minuti "italiani"

5. Lazio - 1.792 minuti "italiani"

6. Parma - 1.747 minuti "italiani"

7. Bologna - 1.717 minuti "italiani"

8. Napoli - 1.607 minuti "italiani"

9. Torino - 1.499 minuti "italiani"

10. Inter - 1.409 minuti "italiani"

11. Roma - 1.397 minuti "italiani"

12. Fiorentina - 1.296 minuti "italiani"

13. Genoa - 1.191 minuti "italiani"

14. Sassuolo - 1.033 minuti "italiani"

15. Lecce - 765 minuti "italiani"

16. Juventus - 754 minuti "italiani"

17. Milan - 383 minuti "italiani"

18. Como - 224 minuti "italiani"

19. Udinese - 206 minuti "italiani"

20. Venezia - 20 minuti "italiani"