Genoa, l'addio di Diego Lopez è dietro l'angolo: prende quota la coppia Modesto-Melissano

Il Genoa lavora alla nuova struttura della propria area sportiva, con un cambiamento imminente al vertice . L’addio di Diego Lopez è infatti sempre più vicino e il club rossoblù sta valutando come ridisegnare l’organigramma dirigenziale in vista della sua uscita.

In questo scenario, secondo quanto raccolto da TMW, prende sempre più corpo una soluzione a due. I nomi che stanno guadagnando terreno sono quelli di François Modesto e Stefano Melissano, profili che potrebbero andare a comporre la nuova coppia chiamata a gestire la parte tecnica del Genoa.

Una soluzione che consentirebbe al club di distribuire competenze e responsabilità all’interno della struttura, invece di affidare l’intero comparto a un’unica figura. Modesto che ricoprirebbe il ruolo di Chief of Football, tornerebbe subito in sella dopo l'addio alla Juventus; lo stesso vale per Melissano, che farà invece il direttore sportivo e a giugno ha salutato lo Spezia dopo quattro anni da ds.