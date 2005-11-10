Monelli sul gol di Ndour con l'Italia U21: "Il mio in Fiorentina-Napoli era da più vicino"

L'ex attaccante Paolo Monelli è intervenuto nelle scorse ore a Radio FirenzeViola, commentando tra le altre cose il gol segnato da Ndour ieri con l'Italia Under 21: "Anche io ho fatto diversi gol in Under21. Sono contento che gli ascoltatori e i tifosi si ricordino ancora della rete al Napoli".

Il suo gol del 1987

Quando gli viene ricordata una sua rete simile, in un Fiorentina-Napoli del 4 gennaio 1987, Monelli dice: "Quello di Ndour è un gol arrivato da una distanza maggiore, io ero più decentrato e Garella, il portiere del Napoli, era a trenta metri dalla porta. Era una delle ultime azioni e vincevamo, il portiere era fuori dai pali, lo vidi e in un centesimo di secondo provai quella soluzione. Lì è tutto istinto, alzai la testa e calciai subito, non pensi a quello che stai facendo. Da fuori poi magari sembra facile anche quello di Ndour a qualcuno, poi però devi essere lì e avere quell'idea. Il suo poi è stato un calcio pulito e preciso, devi avere anche i piedi per fare una roba del genere".

La crescita generale

In conclusione, Monelli si è soffermato anche sulla crescita di Ndour come calciatore in generale: "Lui piace tanto agli allenatori perché sa fare tante cose. Ha una struttura fisica importante, fa gol, ne ha fatto un altro di testa ieri e poi appunto è duttile. L'inserimento e la capacità di giocare in più ruoli sono le sue carte vincenti, è un centrocampista moderno".