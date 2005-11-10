Il Monza cala il tris in faccia alla Fiorentina: gol bellissimo di Robinson
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 22:05Serie A
autore Pierpaolo Matrone
23.11.2026 22:05Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Altro giro, altro gol per il Monza. Ed è tris contro la Fiorentina. Se quello di Varela, il secondo, era stato bello, il 3-0 di Jay Robinson forse lo è anche di più. Un destro al volo, che trova una deviazione che beffa de Gea.
Altre notizie Serie A
Oggi
22:22 Serie A
Del Piero: "Boniperti ha dedicato tutta la vita alla Juventus. È sempre stato il Presidente"
22:15 Serie A
Il City ritrova De Bruyne, Maresca: "Qui ha vinto tutto". In totale sono 19 i trofei (e 177 assist)
22:08 Serie A
Napoli, Allegri annuncia il rientro imminente di Di Lorenzo e Badiashile: "Ecco quanto torneranno"
22:00 Serie A
Inter-Calhanoglu, nodo rinnovo. Como su Zirkzee, parlano Allegri e KDB: le top news delle 22
21:52 Serie A
Napoli, De Bruyne: "La stampa ha creato una situazione sgradevole per me e la mia famiglia"
06:52 Tutti pazzi per i gol: l’Inter si fa rimontare dall’Atalanta (4-4), cinquina del Milan e Lazio sola in vetta
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni