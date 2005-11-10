Arrivano notizie incoraggianti per il Napoli sul fronte infortuni. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City, Massimiliano Allegri ha annunciato in conferenza stampa che Giovanni Di Lorenzo e Benoît Badiashile torneranno a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Due recuperi importanti per una squadra che continua a fare i conti con numerose assenze, alle quali si sono aggiunte recentemente quelle di Alex Meret e Antonio Vergara.

Allegri sull'emergenza infortuni: “Bisogna fare di necessità virtù”

Il tecnico azzurro ha spiegato la situazione dell'organico, confermando i tempi di recupero dei due difensori: “Abbiamo dei giocatori che stanno recuperando, Di Lorenzo e Badiashile sicuramente saranno disponibili per il Lecce, Favasuli e Marianucci non sono in lista, abbiamo perso Meret e Vergara... ma questo fa parte del gioco”. Allegri ha poi allargato il discorso alle difficoltà che stanno affrontando anche altri club europei: “Ho visto i numeri degli infortuni in giro per l'Europa, tante squadre hanno tanti infortunati. Bisogna fare di necessità virtù, sapendo che ci vorrà ancora più predisposizione a fare una partita di squadra”. Infine, uno sguardo al campionato: “Poi da mercoledì dovremo preparare la partita di campionato, dove siamo indietro perché potevamo avere qualche punto in più”.