Serata ricca di notizie tra mercato, Champions League e campionato. In casa Inter tiene banco il futuro di Hakan Calhanoglu, il cui contratto scadrà nel giugno 2027. La società nerazzurra vorrebbe proseguire il rapporto, ma resta da risolvere la questione economica: il turco guadagna attualmente circa 6,5 milioni netti a stagione, mentre la dirigenza starebbe pensando a un nuovo accordo da 5 milioni di parte fissa più bonus. Nessuna proposta ufficiale è ancora arrivata e la distanza tra le parti potrebbe complicare il rinnovo. Intanto Juventus, Como, Galatasaray e Tottenham seguono gli sviluppi della situazione.

Sempre sul fronte mercato, Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Serie A già a gennaio. L'attaccante del Manchester United è finito nel mirino del Como, alla ricerca di rinforzi offensivi dopo l'infortunio di Moise Kean. Anche il Napoli segue l'olandese, soprattutto nell'eventualità di una partenza di Lorenzo Lucca. Nessuna trattativa avanzata al momento, ma il nome dell'ex Bologna potrebbe animare la prossima sessione invernale.

Inter, Baccin e Lo Schiavo a Monza per Varela e Robinson. Obiang: “Ci sono tante offerte”

L'Inter continua a guardare anche ai giovani talenti del campionato italiano. Il direttore sportivo Dario Baccin e il Director of Football Development Simone Lo Schiavo sono presenti all'U-Power Stadium per assistere a Monza-Fiorentina e osservare da vicino Gustavo Varela e Jay Robinson. Il primo, ex Benfica, potrebbe rappresentare un obiettivo per la prossima estate, così come Robinson, attualmente in prestito ai brianzoli dal Southampton.

Prima della partita, il direttore sportivo del Monza Pedro Obiang ha parlato proprio del futuro di Varela ai microfoni di Sky Sport: “Ci sono sicuramente tante offerte, ma noi le stiamo ascoltando. Il ragazzo è molto tranquillo, si allena al cento percento, vuole stare qua... Poi vedremo, le offerte arrivano”. Sulla possibile valutazione tra 25 e 30 milioni di euro, il dirigente ha aggiunto: “Posso non dire niente per fortuna, dobbiamo aspettare. Iniziamo da questi numeri”.

Intanto, sul campo, il Monza ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro la Fiorentina. A decidere provvisoriamente lo scontro salvezza è stato proprio Varela, a segno al 44' su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Oulai. In precedenza i viola avevano creato diverse occasioni, trovando però le risposte del portiere Thiam.

Napoli, Allegri presenta il City. De Bruyne: “Situazione sgradevole per me e mia moglie”

Grande attenzione anche alla vigilia di Manchester City-Napoli, in programma martedì alle 21 all'Etihad Stadium per la quinta giornata di Champions League. Massimiliano Allegri ha sottolineato le difficoltà della trasferta inglese: “Giochiamo contro una delle squadre più forti d'Europa”. Il tecnico ha poi fatto il punto sull'emergenza infortuni, annunciando che Di Lorenzo e Badiashile torneranno disponibili per il Lecce, mentre pesano le assenze di Meret e Vergara.

Allegri ha parlato anche del futuro di Kevin De Bruyne, spiegando che la società farà le proprie valutazioni durante la sosta natalizia, tenendo conto anche della volontà dei calciatori.

Proprio il centrocampista belga è stato protagonista di una conferenza stampa particolarmente intensa, alla vigilia del ritorno nello stadio che lo ha visto protagonista per quasi un decennio. De Bruyne ha manifestato il proprio disappunto per le indiscrezioni sulla sua vita privata: “Sono abbastanza dispiaciuto. Ho visto nella stampa delle foto di casa mia, il che non va bene. Voi non conoscete la mia vita privata. Non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata”.

Sul possibile addio al Napoli, il belga non ha sciolto i dubbi: “Ho giocato al 400% fino ad ora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione”. Infine, un messaggio sulla sfida al City: “Noi dobbiamo avere coraggio, non possiamo fare solo lanci lunghi e duelli”.