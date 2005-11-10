Monza, Obiang: "Juric ha grande voglia ed energia, la squadra ci crede"

Pedro Obiang, direttore sportivo del Monza, parla a Sky Sport della prima vittoria raccolta dai brianzoli in Serie A: "Raggiungere i tre punti ti fa credere che hai raggiunto la verità, ma conta giocare bene e nel modo giusto. Di Juric mi ha sorpreso che è una persona molto preparata, non lascia niente al caso: ha voglia ed energia e la squadra ci crede. Era lecito aspettarselo è vero, ma così velocemente, non me lo aspettavo".

Come si fa a passare da calciatore a direttore sportivo?

"Devo dire che è stato un percorso che mi ero preparato e la società mi avevano fatto intuire che forse poteva esserci questa possibilità. E' parte del progetto del Monza formare giocatori e dirigenti".