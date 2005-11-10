Monza, Obiang: "Juric ha grande voglia ed energia, la squadra ci crede"
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Simone Lorini
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ieri alle 21:23Serie A
autore Simone Lorini
07.10.2026 21:23Serie A
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Pedro Obiang, direttore sportivo del Monza, parla a Sky Sport della prima vittoria raccolta dai brianzoli in Serie A: "Raggiungere i tre punti ti fa credere che hai raggiunto la verità, ma conta giocare bene e nel modo giusto. Di Juric mi ha sorpreso che è una persona molto preparata, non lascia niente al caso: ha voglia ed energia e la squadra ci crede. Era lecito aspettarselo è vero, ma così velocemente, non me lo aspettavo".
Come si fa a passare da calciatore a direttore sportivo?
"Devo dire che è stato un percorso che mi ero preparato e la società mi avevano fatto intuire che forse poteva esserci questa possibilità. E' parte del progetto del Monza formare giocatori e dirigenti".
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