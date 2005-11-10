Dall'elogio al gol Champions al sogno di uno insieme: Balottelli-Douglas Costa, la prima all'Al-Ittifaq

Era il 7 ottobre scorso, e, dopo la presentazione del nuovo progetto legato al Chievo Verona, l'imprenditore italiano Pietro Laterza - patron del club veronese - dava massimo lustro all'Al-Ittifaq, club di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti: a Dubai, infatti, era stato inaugurato il centro sportivo e il progetto che Laterza intende sviluppare, con diverse influenze italiane o comunque ben note al calcio italiano.

Dal mister al bomber, passando per Douglas Costa.

Era inizio 2026, Douglas Costa ha firmava con il Chievo Verona in Serie D; sei mesi intensi in gialloblù, poi l'approdo alla formazione di Dubai, dove il brasiliano ritrova Mario Balotelli, con il quale aveva condiviso qualche allenamento proprio a Verona. Già tesserato per il club partner del Chievo, Balotelli si era infatti allenato con la squadra clivense a causa del blocco temporaneo dei voli verso gli Emirati Arabi, che gli avevano impedito di tornare in Asia, e ha poi favorito l'approdo dell'amico all'Al-Ittifaq. Guidato per altro da Paolo Montero. Che ieri ha deciso di schierare in campo - per la prima volta insieme in una gara ufficiale - i due blasonati calciatori, che avevano al massimo giocato insieme nelle amichevoli pre campionato.

Un'amicizia che va oltre il calcio.

Grandi amici anche fuori dal rettangolo verde, i due calciatori hanno da sempre espresso stima reciproca. Era infatti il 2019 quando non passò inosservato il gesto social di Balotelli, che sul proprio profilo Ig condivise il video di un gol del brasiliano allora giocatore della Juventus, con tanto di frase "Fratello, ma quanto sei forte? Mamma mia". Il gol, per altro, aveva anche un peso specifico notevole. Fu segnato alla Lokomotiv Mosca, e regalò ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di Champions League con due turni d'anticipo, oltre che il primato in solitaria nel Gruppo D.