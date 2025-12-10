Mourinho: "Ritorno al Real? Non mi fate domande ipotetiche. Non c'è nulla da dire"

Alla vigilia della sfida di Champions tra Benfica e Napoli, José Mourinho si è ritrovato ancora una volta a fare i conti con una domanda che lo accompagna da anni: il suo nome accostato al Real Madrid. Bastata una semplice allusione per far riaffiorare le speculazioni sul possibile ritorno nella capitale spagnola. La risposta del tecnico è stata immediata e senza margini di interpretazione: "Non c’è nulla da dire, l’argomento lo ha aperto lei", ha tagliato corto, mettendo subito un punto alla questione.

Neppure l’insistenza su un eventuale ritorno in Liga lo ha scalfito. Mourinho è apparso più stanco che irritato: "Non mi faccia domande ipotetiche. Dire di no al Benfica sarebbe facile?". Una frase che chiarisce come l’allenatore portoghese non contempli alcun altro scenario. I suoi pensieri sono interamente dedicati al club di Lisbona e non ha intenzione di lasciare spazio a speculazioni che distolgano l’attenzione dalla partita.

Archiviato il capitolo Madrid, Mourinho ha riportato la discussione sul terreno tattico. Interrogato sulle differenze tra il calcio portoghese e quello italiano, ha risposto con franchezza: "Non guardo le partite della Serie A. Mi concentro sul campionato in cui lavoro, poi mi resta poco tempo per seguire altro".

Il finale della conferenza è stato dedicato al futuro europeo del Benfica. È una partita decisiva? "Il Benfica è uno dei club più grandi al mondo. Qui si va sempre fino in fondo", ha rivendicato. Ha ammesso che non vincere complicherebbe la situazione, ma ha ricordato che ci sono ancora sei punti in palio.