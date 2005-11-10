Simone Barone, ex centrocampista di Palermo, Parma e Torino, è tornato a parlare del Mondiale 2006 ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio e in particolare di quel mancato passaggio di Filippo Inzaghi che gli ha impedito di segnare contro la Repubblica Ceca: "Se lo sogno di notte? No (ride, ndr). Adesso no, prima sì. Come dico sempre, se mi avesse passato la palla non sarei così conosciuto oggi. Quello che ho fatto è già tantissimo: essere rientrato tra i 23 e aver vinto, se fosse arrivato anche il gol mi sarei chiesto: ma sto sognando o è tutto vero?".

Cosa significa diventare campione del mondo

Barone racconta l'esperienza con Lippi: "In quella rosa avevamo 14 o 15 giocatori di un livello altissimo e allenarsi con loro è un onore. Ho capito cos’è Totti, cos’è Del Piero, cos'è Cannavaro, cos'è Nesta... I restanti 6 o 7, tra cui me, Grosso, Iaquinta, sapevamo di essere al di sotto, ma abbiamo fatto parte di un gruppo che lavorava con il sogno di regalare qualcosa di meraviglioso all’Italia. Poi, gestiti da un allenatore come Lippi, un padre che se c’è da massacrare massacra, è stato ancora più incredibile.

Abbiamo vinto perché il nostro gruppo era formato da campioni che cercavano ancora di migliorarsi ogni giorno. Gattuso con il Milan aveva già vinto tutto eppure, era il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via. Da allenatore oggi capisco che è questo che devo passare ai miei ragazzi: la voglia di migliorarsi sempre, che tu sia già un campione oppure no".

Cosa manca oggi

L'Italia non sta vivendo un periodo bellissimo, Barone prova a spiegare perché: "Non ci sono sicuramente i campioni di una volta, mancano quella personalità e quel talento che mettono paura solo a sentir nominare. Bisogna dare fiducia ai giovani, pazienza se sbagliano. Tutto fa parte del percorso di crescita".