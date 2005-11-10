27 minuti con Palladino, Moro verso l'addio al Bologna. Sul croato i top club greci
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 09:00Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 09:00Serie A
Il regista non trova spazio sotto la gestione del nuovo tecnico e può già salutare a gennaio, considerando il contratto in scadenza
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Manovre di mercato in arrivo per il Bologna, che con l'arrivo di Raffaele Palladino ha cambiato assetto tattico e che punta a puntellare la squadra. Non solo entrate, però, considerando anche le voci su possibili cessioni. Tra i giocatori che potrebbero salutare c'è Nikola Moro.
Le top ateniesi su Nikola Moro
Diversi club greci sono sulle tracce del regista croato. Nello specifico AEK, Olympiacos e Panathinaikos. 28 anni, Moro è in scadenza di contratto ed è fra i giocatori che con l'arrivo del nuovo allenatore sono finiti tra le retrovie. Con Palladino solo 27 minuti, spalmati in due apparizioni. Poi solo panchine.
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