Manovre di mercato in arrivo per il Bologna, che con l'arrivo di Raffaele Palladino ha cambiato assetto tattico e che punta a puntellare la squadra. Non solo entrate, però, considerando anche le voci su possibili cessioni. Tra i giocatori che potrebbero salutare c'è Nikola Moro.

Le top ateniesi su Nikola Moro

Diversi club greci sono sulle tracce del regista croato. Nello specifico AEK, Olympiacos e Panathinaikos. 28 anni, Moro è in scadenza di contratto ed è fra i giocatori che con l'arrivo del nuovo allenatore sono finiti tra le retrovie. Con Palladino solo 27 minuti, spalmati in due apparizioni. Poi solo panchine.