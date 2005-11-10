Bum bum Paratici: il weekend è stato dolce per la Roma Primavera e per il suo bomber. Doppietta decisiva nella sfida tra l'Under 20 giallorossa e quella del Cesena, Lorenzo Paratici è sicuramente il grande protagonista del weekend del campionato Primavera. L'attaccante italiano classe 2008 (nato a Torino il 21 ottobre), attualmente in forza alla Roma Primavera in prestito dalla Sampdoria (con diritto di riscatto) continua a far parlare di sè grazie a questi exploit: un mese fa un'altra prova di forza, stavolta in Youth League, gli regalò la prima tripletta della sua carriera, contro lo Slovan Bratislava.

È un attaccante moderno, mobile e dinamico: si può destreggiare come prima o seconda punta senza difficoltà, ed è uno specialista dell'attacco attacco della profondità grazie agli ottimi tempi di inserimento e capacità di allungare le difese avversarie. Freddo nelle conclusioni, abile sia di destro che di testa, e capace di finalizzare da posizioni diverse. Ha dimostrato di poter essere decisivo nei momenti chiave della gara, caratteristica che agli allenatori piace e tanto.

Cresciuto tra Sisport, Pro Vercelli e Sampdoria, è arrivato alla Roma nell’estate 2025 in prestito. Nella stagione 2025/26 ha brillato soprattutto con l’Under 18 (numeri molto alti, tra cui 12 gol in 13 partite in una fase della stagione). Nel 2026/27 è salito stabilmente in Primavera e sta facendo vedere cose interessanti soprattutto in Youth League. La sua storia: da bambino, a 7 anni, andò con il padre (allora ds della Juventus) a ricevere Paulo Dybala all’aeroporto di Torino. Anni dopo, proprio sotto gli occhi di Dybala, ha segnato una tripletta in amichevole con la prima squadra della Roma (contro il Roma City, appena 72 ore dopo il suo arrivo a Trigoria). Il suo idolo di sempre è Cristiano Ronaldo (portato a Torino proprio dal padre nel 2018).