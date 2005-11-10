Quella di sabato scorso è una giornata destinata a entrare nella storia della Roma. Donyell Malen ha trascinato i giallorossi con quattro gol nel successo per 5-1 sul Parma, conquistando definitivamente il ruolo di protagonista della squadra di Gasperini. Un bottino che gli ha permesso di raggiungere quota 26 reti nell’anno solare: nella storia del club soltanto Pedro Manfredini, nel 1960, era riuscito a superare quota 25, fermandosi proprio a 26.

Malen, numeri da centravanti di razza

Arrivato a gennaio dopo il mancato arrivo di Giacomo Raspadori, finito all’Atalanta, l’olandese ha impiegato pochissimo per conquistare Roma. A Parma ha segnato quattro volte, mentre Raspadori in questa stagione ha raccolto appena 196 minuti in cinque presenze. Malen, invece, ha già realizzato 12 gol in campionato e quattro in Champions League. Il dato più impressionante, riporta Tuttosport, riguarda la frequenza realizzativa: un gol ogni 62 minuti in Serie A. Numeri mai raggiunti da nessun attaccante di Gasperini arrivato in doppia cifra in campionato. Anche i migliori esempi del tecnico, come Muriel e Retegui, non hanno mai toccato una media simile.

La svolta di Gasperini: dal ruolo di ala al centro dell’attacco

Il merito dell’allenatore è stato quello di individuare la posizione ideale per Malen. "Forse l’ho messo nella posizione in cui si esprime meglio", ha spiegato Gasperini dopo la gara. Il talento olandese, spesso utilizzato largo per sfruttarne accelerazione e velocità, ha trovato invece il suo habitat naturale come riferimento offensivo centrale. A Parma ha mostrato tecnica, istinto e soprattutto una fame straordinaria: dopo aver già completato la tripletta avrebbe potuto fermarsi, ma ha continuato a inseguire il quarto gol. Una mentalità da bomber puro che gli ha permesso di entrare nella storia della Roma.