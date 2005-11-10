Il futuro di Vasilije Adzic è ancora da definire. Il centrocampista montenegrino, attualmente in prestito al Sassuolo, sarà sottoposto anche oggi a nuovi consulti al J Medical dopo gli esami svolti nella giornata di ieri. La Juventus vuole avere un quadro completo prima di scegliere il percorso migliore per il recupero del classe 2006.

Il parere dello specialista sarà decisivo

La decisione finale arriverà domani, quando il club bianconero valuterà anche il parere di Bertrand Sonnery-Cottet. Il chirurgo del Centre Orthopédique Santy di Lione, considerato uno dei massimi esperti internazionali per gli infortuni al ginocchio, visiterà personalmente il giovane talento e fornirà un'ulteriore valutazione sulle sue condizioni. L'ipotesi di un intervento chirurgico appare sempre più concreta, ma la Juventus non vuole accelerare senza aver prima raccolto tutti gli elementi necessari. L'obiettivo è individuare la soluzione più efficace per permettere ad Adzic di tornare in campo senza correre rischi e tutelando il suo percorso di crescita.

Adzic aspetta il verdetto: la Juve pensa al recupero

Il montenegrino, arrivato in estate al Sassuolo per trovare maggiore spazio e continuità (3 gol e 1 assist in 9 presenze di campionato), resta in attesa di conoscere il proprio destino. Per la Juventus la priorità è una sola: garantirgli il miglior recupero possibile, evitando forzature che potrebbero compromettere il futuro di uno dei suoi giovani più interessanti.