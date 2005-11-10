A due giorni dalle prossime sfide di campionato, arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di diversi protagonisti della Serie A. Il Napoli monitora Kevin De Bruyne, fermato da un affaticamento muscolare, mentre l’Inter perde Alessandro Bastoni, alle prese con un risentimento al quadricipite che potrebbe tenerlo fuori circa tre settimane. In casa Juventus rientra Pierre Kalulu, con Nico Gonzalez ancora da valutare, mentre Vasilije Adžić è stato operato al ginocchio. Novità infine in chiave mercato, visto che il Manchester United ha esercitato l’opzione per il rinnovo di Bruno Fernandes.

Napoli, affaticamento muscolare per De Bruyne

Nuovo problema fisico in casa Napoli, a due giorni dalla trasferta contro il Sassuolo. Kevin De Bruyne ha svolto lavoro differenziato nell'allenamento odierno a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno monitorate in vista della gara di domenica, con la rifinitura di domani che fornirà indicazioni più precise sulla sua disponibilità.

Inter, Bastoni rischia tre settimane di stop

Gli accertamenti effettuati presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra per Alessandro Bastoni. Secondo quanto raccolto, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno alle tre settimane, con la Supercoppa del 22 dicembre contro la Lazio come possibile obiettivo per il rientro. Buone notizie, invece, per Piotr Zielinski, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo in vista della sfida con il Genoa.

Juventus, Kalulu recuperato. Da valutare Nico Gonzalez

Buone notizie per Luciano Spalletti in vista della trasferta contro il Como: Pierre Kalulu è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione. Passi avanti anche per Nico Gonzalez, che ha svolto parte della seduta insieme ai compagni. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire se potrà essere convocato.

Intervento chirurgico per Vasilije Adžić

Il trequartista montenegrino Vasilije Adžić, attualmente in prestito al Sassuolo, è stato operato a Lione dopo un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato durante Montenegro-Cipro. Gli accertamenti hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il classe 2006 ha già iniziato il percorso riabilitativo. Finora ha collezionato 4 gol e 1 assist in 10 presenze stagionali. Dopo l'intervento, il giocatore ha rassicurato i tifosi sui social, confermando che l'operazione è riuscita, ma la sua stagione potrebbe essere già finita.

Manchester United, esercitata l'opzione per il rinnovo di Bruno Fernandes

Il Manchester United ha prolungato unilateralmente di un anno il contratto del centrocampista portoghese Bruno Fernandes, che sarà ora legato al club fino a giugno 2028. Una mossa che impedisce al giocatore di trattare con società straniere a parametro zero dal prossimo gennaio. La permanenza non esclude comunque una possibile cessione nell'estate 2027, con diversi club europei, tra cui il Milan, e società saudite interessati al suo profilo.

Fiorentina, permesso familiare per Oulai

Christ Inao Oulai ha usufruito di alcune ore di permesso concesse dalla Fiorentina per motivi familiari, una situazione che non desta preoccupazioni. La sua presenza per la trasferta di Udine, in programma domenica alle 12.30, non sembra dunque in dubbio: il centrocampista ivoriano dovrebbe partire regolarmente domani con il resto della squadra.