Niente conferenza stampa per Lorenzo Tonelli, il tecnico scelto dall'Empoli per guidare la squadra dopo l'esonero di Matteo Andreoletti che ha fatto seguito alla sconfitta per 5-0 contro il Benevento nel turno infrasettimanale. La decisione di non far parlare l'ex difensore, come spiega Pianetaempoli.it è legata a motivazioni di natura burocratica visto che l'incarico di Tonelli decorrerà ufficialmente dal 28 novembre, il che impedisce all'allenatore di parlare oggi alla viglia della sfida contro l'Hellas Verona. Per le sue prime parole in azzurro dunque bisognerà aspettare il post gara del Castellani.

Tonelli fino a fine anno, poi toccherà al nuovo mister

La scelta di far decorrere il contratto da domani è legata anche alla questione della deroga con cui Tonelli, che ha solamente il patentino UEFA A e non il UEFA PRO che servirebbe per guidare un club in Serie B, potrà andare in panchina e allenare l'Empoli. Essendo di 30 giorni infatti con questa mossa il neo allenatore potrà guidare l'Empoli fino al termine del 2026 e la società avrà così modo di trovare un allenatore con i giusti titoli con maggiore calma. Ricordiamo comunque che sia Tonelli, sia il vice Francesco Tavano, resteranno comunque nello staff della prima squadra anche sotto la guida del nuovo tecnico che arriverà.