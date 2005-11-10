Un vecchio detto dice che non tutte le ciambelle riescono con il buco. Una frase che si può tranquillamente appiccicare addosso a Sam Beukema, difensore del Napoli pagato 30 milioni solamente quindici mesi fa ma che non ha mai fatto vedere le sue potenzialità con la maglia del Napoli. Maluccio nella scorsa stagione, con solamente 24 presenze in campionato di cui 18 da titolare, non è migliorato in questa: 4 gare, 2 dall'inizio. Un po' pochino per i milioni spesi.

E a gennaio?

La sua posizione è quella di non voler salutare l'azzurro, cercando di ritrovare un posto nell'undici iniziale. D'altro canto lo stesso Napoli non vuole mettere a segno una minusvalenza che sembrerebbe scontata.

A giugno Beukema aveva spiegato così la sua scelta di firmare per il Napoli. “La scorsa estate il Napoli mi ha voluto fortemente, e questo mi ha convinto a scegliere questa destinazione. All’epoca era la squadra campione d’Italia, per me è stato impossibile rifiutare. Nel momento in cui arrivi senti che è una squadra che lotta per i titoli. Deve vincere. Giochi sullo stesso campo di una leggenda come il grande Diego Armando Maradona, c’è una pressione diversa. Indossare questa maglia per me è semplicemente un onore”. Oggi Sam Beukema compie 28 anni.