Napoli, Conte ironizza su Giovane: "Prima volta che schiero qualcuno senza averlo mai allenato"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta rimediata in casa della Juventus è intervenuto al microfono di DAZN e ha raccontato anche di una sua prima volta: schierare un calciatore senza averlo mai allenato prima. Il riferimento è a Giovane, acquistato ieri dall'Hellas Verona e subentrato oggi allo Stadium al 70', senza aver fatto neanche un allenamento:

"Finché la partita è stata 1-0 era una partita totalmente in equilibrio. E quando le partite sono in equilibrio un episodio può andarti a favore e raddrizzi la gara. Dopo il secondo gol è inevitabile che è stata una mazzata a livello psicologico importante e abbiamo cercato anche con quelle poche sostituzioni che avevamo di essere un po' più offensivi e abbiamo preso il terzo gol. Ma oggi dallo Stadium mi porto il fatto che per la prima volta nella mia carriera faccio giocare un calciatore senza mai averlo visto in allenamento. Mi è accaduto anche questo e penso che sia un fatto molto particolare. Un allenatore che fa entrare un calciatore senza averlo allenato neanche un minuto è una cosa particolare, me lo porterò dietro".

Non abbasserà la guardia?

"Questi ragazzi vanno abbracciati, uno per uno, perché stanno mettendo anche a rischio la propria incolumità. Ci sono alcuni, come Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Hojlund, che giocano sempre e sono pure nazionali. Non è semplice".