Più Juventus che Napoli, il primo tempo si chiude col meritato 1-0: decide (per ora) David

Dopo 45 minuti la Juventus è in vantaggio sul Napoli grazie alla rete di Jonathan David al 21'.

Avvio equilibrato

Il Napoli, in piena emergenza, con ben 9 indisponibili, approccia bene la partita, con personalità. Ma le occasioni migliori sono della Juventus. Prima una fiammata di Yildiz, poi un tiro-cross di Conceiçao che fa la barba al palo alla destra di Meret. E poco dopo, al 18', anche la traversa colpita da Thuram con un gran bel tiro a giro che finisce nel sette. Il Napoli risponde con un mancino di Vergara, su cui Di Gregorio è attento.

Segna David e c'è solo la Juve

A metà primo tempo arriva l'episodio che indirizza la partita: dopo una serie di batti e ribatti, Locatelli imbecca David in area e quest'ultimo, da vero '9', protegge alla grande il pallone e davanti a Meret non sbaglia. E' l'1-0 della Juventus, abbondantemente legittimato nei minuti successivi. Già, perché al 24', Conceiçao a tu per tu col portiere lo batte, ma sulla linea arriva Buongiorno che di fatto segna un gol salvando il Napoli. Nel finale di frazione la Juve cala, il Napoli torna a crescere e protesta per un contatto Hojlund-Bremer in area, ma per l'arbitro Mariani è tutto regolare. La prima frazione di gioco si chiude sull'1-0.