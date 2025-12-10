Roma, Gasperini: "Angelino? È presto per giocare. Domani gara giusta per Pisilli"

Gian Piero Gasperini, intervistato da Sky Sport, ha parlato alla vigilia di Celtic Glasgow-Roma: “Bello stadio, trasuda storia. È british, ci sono tutte le componenti. Compresi vento e pioggia: sarà una bella battaglia”.

Il Celtic ha cambiato tre volte allenatore, che squadra è?

“Sì, però ho visto l’ultima partita con il nuovo allenatore: hanno perso nello scontro diretto con la prima in classifica, ma è stata una buona gara. Hanno la capacità di giocare su alti ritmi, in velocità, sarà una gara bella da vivere”.

Che riflessioni ha fatto dopo le due sconfitte?

“Obiettivamente abbiamo avuto un calo, abbiamo fatto un po’ di fatica con diversi giocatori a livelli alti, e poi domenica, complice anche l’espulsione, non siamo riusciti a ripetere una buona partita. Però giocando ogni tre giorni si ha il vantaggio di dimenticare tutto, vittorie e sconfitte”.

Come stanno Wesley e Angelino?

“Angelino è alla prima convocazione, è quasi più ripartire e tornare a respirare il clima dello stadio. Giocare non sarà per domani, però è recuperato. Wesley bene, ha già fatto un buon allenamento: gli altri li stiamo recuperando un po’ tutti, anche Dovbyk. Speriamo di aver superato un periodo di difficoltà”:

Domani può toccare a Pisilli?

“Sì, sì, è giusto per questo ragazzo domani. Ci sono le caratteristiche giuste, è un ragazzo che merita e che ha fatto ottime prestazioni in Under 21. Domani può essere una buona partita per lui”.

Sei mesi bellissimi a Roma, a che punto è il suo percorso?

“È fatto così, di momenti molto positivi e qualche buca, poi si cerca di ripartire ma l’importante è che il trend sia sempre positivo. Stiamo cercando di rimanere dentro a tutte le competizioni, domani è una partita importante per la qualificazione e in campionato siamo in un’ottima posizione, poi ci sarà la Coppa Italia. Nel frattempo, la squadra è cresciuta in tanti elementi: non dobbiamo mai dimenticare la voglia e la capacità di migliorarci sul piano del gioco, è quello che ti dà fiducia e che ti permette di affrontare le partite con la fiducia necessaria”.