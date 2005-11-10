Abbiamo letto delle dichiarazioni sulla tua volontà di restare o meno. Sono state mal interpretate? Domanda posta a Kevin De Bruyne in conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Napoli. E il centrocampista belga ha sbottato nei confronti della stampa: "A essere onesto sono abbastanza dispiaciuto. Se andate a leggere l'articolo, che voi non avete letto, capirete quello che lei ha detto. Io ero fuori in Belgio, poi si sono dette tante cose e ci sono state brutte reazioni nei confronti di mia moglie. Ho visto nella stampa delle foto di casa mia, il che non va bene. So che dei giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Voi non conoscete la mia vita privata.

Non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stata una situazione sgradevole per me e per mia moglie".



Le voci sull'addio al Napoli sono invece fondate?

"Posso dire ben poco a questo punto. Ho giocato al 400% fino ad ora. Non ho più 20 anni, ne ho quasi 36, quindi ci sono tante cose da prendere in considerazione. In questo momento c'è ben poco da dire, sto giocando bene, sto cercando di aiutare la squadra a far bene. Non sono mancate le sfide quest'anno, sono successe tante cose".