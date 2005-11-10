L'Atalanta è tornata ad allenarsi nella giornata di oggi dopo il 4-4 rocambolesco contro l'Inter. Maurizio Sarri ha finalmente intravisto dei tratti della squadra che vorrebbe e si è detto molto soddisfatto nel post-partita. In settimana la Dea sarà attesa da una nuova prova da non fallire contro il Borac Banja Luka in trasferta, valevole per la 4^ giornata di Conference League.

Il report dell'Atalanta

"Hien, Kossounou e Pompei palestra e lavoro individuale sul campo. Chi ha giocato ieri ha fatto un lavoro di scarico in palestra; per chi non ha giocato ha fatto torello, attivazione tecnica, un'esercitazione sul possesso palla, partitelle a tema, per chiudere con un circuito di forza. Domani, martedì 24 novembre, sarà giornata di scarico e lavoro individuale a Zingonia".