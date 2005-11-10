Varela raggiunge la doppia cifra e stappa Monza-Fiorentina con un rigore perfetto
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Pierpaolo Matrone
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23.11.2026 21:29Serie A
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Gustavo Varela, ancora lui, sempre lui. A due minuti dalla fine del primo tempo, l'attaccante portoghese sblocca Monza-Fiorentina da calcio di rigore, fischiato dall'arbitro per un fallo di mano di Oulai. Palla da un lato, portiere dall'altro ed ecco la rete numero 10 in campionato dell'ex Benfica per l'1-0 brianzolo.
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