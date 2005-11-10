Presenza importante sugli spalti dell'U-Power Stadium di Monza in occasione della sfida tra Monza e Fiorentina, valida per la dodicesima giornata di Serie A. In tribuna ci sono infatti Dario Baccin, direttore sportivo dell'Inter, e Simone Lo Schiavo, nominato Director of Football Development del club nerazzurro lo scorso 5 novembre, con riporto diretto proprio a Baccin. I due dirigenti stanno seguendo dal vivo l'incontro, con particolare attenzione anche alle prestazioni di Gustavo Varela e Jay Robinson.

Inter, gli osservati in Monza-Fiorentina

I due attaccanti del Monza sono tra i giocatori sotto osservazione da parte della dirigenza interista. Varela si è messo in evidenza anche nel primo tempo della sfida contro la Fiorentina, trasformando al 44' il calcio di rigore che ha portato in vantaggio i brianzoli. L'ex Benfica potrebbe essere un obiettivo nerazzurro per l'estate prossima. Stesso discorso per Robinson, in prestito al Monza dal Southampton.